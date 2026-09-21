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Jason Eaton found guilty of attempting to kill 3 Palestinian students

A jury found Jason Eaton guilty on three counts of attempted murder for the 2023 shooting of three Palestinian American college students in Vermont.

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