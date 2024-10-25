Внимание! Розыск! Пропала девочка. Цыганской внешности, волос, длинный чёрный, рост 140-145, одета в чёрный пиджак расшитый стразами, длинное зелёное платье, чёрные ботинки.
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Внимание! Розыск! Пропала девочка. Цыганской внешности, волос, длинный чёрный, рост 140-145, одета в чёрный пиджак расшитый стразами, длинное зелёное платье, чёрные ботинки.