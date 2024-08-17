Соратник Харрис Уолз использовал ее работу в Макдональдсе против Трампа

Вице-президент США, основной претендент на выдвижение в главы государства от демократов Камала Харрис получила хороший опыт во время работы в Макдональдсе, считает ее компаньон на выборах Тим Уолз, передает The New York Times.
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