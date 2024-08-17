Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Нам их выборы и предпочтения, ни ехало, не поехало! Абсолютно фиолетово, кто будет избран президентом СГА. Как считал...ABC: Харрис обогн...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Полиции дать право валить таких не разговаривая с ними. Выдворить на родину без права покидать пределы Дагестана, пус...Появилось видео с...
  • Сергей Андросов
    После Курска Украина должна не сесть, а лечь.Лукашенко: Украин...

Соратник Харрис Уолз использовал ее работу в Макдональдсе против Трампа

Соратник Харрис Уолз использовал ее работу в Макдональдсе против Трампа

Вице-президент США, основной претендент на выдвижение в главы государства от демократов Камала Харрис получила хороший опыт во время работы в Макдональдсе, считает ее компаньон на выборах Тим Уолз, передает The New York Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх