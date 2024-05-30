Токены API3 (API3) привлекают крупные инвестиции

DWF Labs успешно провела раунд стратегической диверсификации казначейства, в котором приняли участие такие известные компании, как Spartan Group, Laser Digital (Nomura) и Caladan (ранее известная как AlphaLab).
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