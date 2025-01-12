Российский боец UFC нокаутировал американца на последней секунде поединка

Боец Копылов нокаутировал Кертиса на последней секунде поединка на турнире UFC Российский боец Роман Копылов победил в поединке в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает «Спорт-Экспресс».
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