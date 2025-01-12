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Российский боец UFC нокаутировал американца на последней секунде поединка

Российский боец UFC нокаутировал американца на последней секунде поединка

Боец Копылов нокаутировал Кертиса на последней секунде поединка на турнире UFC Российский боец Роман Копылов победил в поединке в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает «Спорт-Экспресс».

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