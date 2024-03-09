Ночью регионы России атаковали 47 беспилотников

Министерство обороны сообщило о массовой атаке беспилотников в ночь с 8 на 9 марта. Так, один дрон был сбит над Белгородской областью, два – над Курской, три – над Волгогорадской и сразу 41 БПЛА зафиксировали в Ростовской области.