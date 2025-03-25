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Лавров: элиты Европы не хотят позволить Зеленскому дать слабину

Лавров: элиты Европы не хотят позволить Зеленскому дать слабину

Спецпосланник американского президента по вопросам урегулирования украинского кризиса Стивен Уиткофф переоценивает европейские элиты, которые пытаются «камнем висеть» на руках главы киевского режима Владимира Зеленского, чтобы он не дал слабину.

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