Спецпосланник американского президента по вопросам урегулирования украинского кризиса Стивен Уиткофф переоценивает европейские элиты, которые пытаются «камнем висеть» на руках главы киевского режима Владимира Зеленского, чтобы он не дал слабину.
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