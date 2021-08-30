Кемеровские школьники познакомились с работой полицейских-кинологов и кавалеристов

Мероприятие, организованное сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области при содействии Общественного совета при Главном управлении, прошло в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» на базе кемеровского центра кинологической службы.
Мероприятие, организованное сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области при содействии Общественного совета при Главном управлении, прошло в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» на базе кемеровского центра кинологической службы.
Свежие комментарии