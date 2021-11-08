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Кержаков об 1:3 с «Ахматом»: «Нижний» поплатился за небольшой опыт в РПЛ»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча РПЛ с «Ахматом» (1:3). — Отсутствие вариативности при отсутствии ряда игроков стало ключевым фактором? — Да много чего стало! Я опять же говорю, что нельзя на это сваливать.

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