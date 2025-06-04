Свободная Пресса История с «челябинским следом» в атаке дронами военных аэродромов в нескольких регионах России обрастает все новыми подробностями.
"Челябинский след" в операции "Паутина": склад, фуры, дроны, тату-салон - все сходится
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Соплежуйство начальника и поддержка им окружающего его быдла-друзей стало главной причиной наших последних потерь. У начальника явно нет решительности Ленина и Сталина - основателей и строителей нашей страны. Он так и не ввёл СМЕРШ, не восстановил смертную казнь. Он явно боится, что это слишком заденет интересы и жизнь окружающего его быдла.
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12 час.
Руслан Богомолов
Всё так, к сожалению. А главное, я давно об этом пишу, бережёт украинских панов, уничтожая холопов - https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43004582436/I-vnov-o-berezhlivosti-nashim-politicheskim-rukovodstvom-panov-p?utm_referrer=mirtesen.ru
И вновь о бережливости нашим политическим руководством панов при массовом уничтожении холопов.
Фантазии о будущем. - МирТесен
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8 час.
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