Суд в ЯНАО оштрафовал пенсионера за махинации с северными надбавками

Суд оштрафовал бывшего госслужащего, проживавшего в Муравленко, за махинации с северными надбавками. Уехав с Ямала, он несколько лет продолжал получать повышенную пенсию и незаконно присвоил более 600 тысяч рублей.
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