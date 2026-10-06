Украинскому обществу придется осознать, что необходим исход из крупных городов. Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил российский политолог Семен Уралов, долгое врем живший и работавший на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».