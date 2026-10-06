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Уралов: Даже Киев – недостаточная цель

Уралов: Даже Киев – недостаточная цель

Украинскому обществу придется осознать, что необходим исход из крупных городов. Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил российский политолог Семен Уралов, долгое врем живший и работавший на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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