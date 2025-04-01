Что за странный налёт образуется на кранах и трубах? Причины, о которых часто не задумываются

Замечали, что после душа кожа сухая, а на кафеле и кране появляются белые разводы? Или что ваша новая бритва быстро тупится? Это может быть связано с жёсткой водой и тем самым налётом, который портит и сантехнику, и ваше здоровье.
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