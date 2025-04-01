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Квартира, дом, дача

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Что за странный налёт образуется на кранах и трубах? Причины, о которых часто не задумываются

Что за странный налёт образуется на кранах и трубах? Причины, о которых часто не задумываются

Замечали, что после душа кожа сухая, а на кафеле и кране появляются белые разводы? Или что ваша новая бритва быстро тупится? Это может быть связано с жёсткой водой и тем самым налётом, который портит и сантехнику, и ваше здоровье.

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Комментарии
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В С
Всё, больше не моюсь.
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15 час.
Модест
Хорошо было древним людям, мылись когда речку переходили или под дождь попадали. И никакого тебе аспергиллюса с мозгоедной амёбой.
Ответить
11 час.
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