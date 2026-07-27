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Киев заявил, что Иран уже атаковал Украину

Киев заявил, что Иран уже атаковал Украину

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран и Северная Корея уже фактически принимают участие в вооруженном конфликте на стороне России, а потому Киев должен быть готов к любому развитию событий, несмотря на невозможность открытия нового фронта.

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