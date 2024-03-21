В Беларуси над реализацией космических проектов трудится более 20 научных и производственных организаций и около 4 тыс. специалистов

Беларусь сегодня по праву можно называть космической державой. В стране созданы и успешно функционируют Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли и национальная спутниковая система связи и вещания.
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