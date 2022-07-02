В США хотят разрешить пересаживать людям органы свиней

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) планирует разрешить проведение клинических испытаний по трансплантации людям свиных органов, сообщает со ссылкой на источники The Wall Street Journal.
Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) планирует разрешить проведение клинических испытаний по трансплантации людям свиных органов, сообщает со ссылкой на источники The Wall Street Journal.
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