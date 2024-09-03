Захарова: Украина хочет вывести из-под юрисдикции МУС своих граждан

Ратифицируя с оговорками Римский статут Украина хочет вывести из-под юрисдикции своих граждан, сохраняя возможность уголовного преследования в Гааге иностранцев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии