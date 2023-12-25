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Мировое обозрение

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Влияние российских гиперзвуковых ракет на ПВО Украины

Влияние российских гиперзвуковых ракет на ПВО Украины

Свежие сведения о боевом дебюте гиперзвуковых ракет и их влиянии на возможности ПВО Украины. В недавнем заявлении Минобороны России было подтверждено, что российские вооруженные силы успешно атаковали норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS и французские системы ПВО Crotale-NG на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.

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