Свежие сведения о боевом дебюте гиперзвуковых ракет и их влиянии на возможности ПВО Украины. В недавнем заявлении Минобороны России было подтверждено, что российские вооруженные силы успешно атаковали норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS и французские системы ПВО Crotale-NG на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.