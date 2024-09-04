Репортаж о том как работают бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады и спецназа «Ахмат» на южном фланге Часова Яра.
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Репортаж о том как работают бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады и спецназа «Ахмат» на южном фланге Часова Яра.
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