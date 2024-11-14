В Ладожское озеро стекают фекалии и нефтепродукты

Крупнейшее в Европе озеро продолжает загрязняться при бездействии муниципальных и региональных властей Текст: Елена Малишевская Активные горожане и экологи Питкяранты бьют тревогу: Ладожское озеро превращается в помойку.
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