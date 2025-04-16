Валерий Осталеп: "Советую Спыну перечитать права и обязанности задержанного"

Андрей Спыну хочет выйти на украинского инспектора. Бывший министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну больше всего интересуется сейчас украинским экспертом из Одессы, который занимается экспертизой по делу о строительстве подъездной дороги к пограничному переходу "Леова-Бумбэта".
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