Валерий Осталеп: "Советую Спыну перечитать права и обязанности задержанного"

Андрей Спыну хочет выйти на украинского инспектора. Бывший министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну больше всего интересуется сейчас украинским экспертом из Одессы, который занимается экспертизой по делу о строительстве подъездной дороги к пограничному переходу "Леова-Бумбэта".