Мутновская ГеоЭС — крупнейшая геотермальная электростанция России

Всего в России действуют три геотермальных электростанции энергию с их помощью добывают благодаря природному теплу Земли, которое возрастает по мере углубления в недра, этот способ считается одним из самых экологичных и дешевых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии