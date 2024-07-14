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В Нижнем Новгороде открылись площадки для кинопоказов под открытым небом

В Нижнем Новгороде открылись площадки для кинопоказов под открытым небом

Они будут работать в областном центре до 18 июля.В столице Приволжья в рамках фестиваля «Горький fest» (18+) начали работу площадки для просмотра кинофильмов под открытым небом.

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