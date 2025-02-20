👍 В Крыму школьников обучают управлению дронами на образовательном практикуме «Беспилотные технологии» В Симферополе на базе школы № 29 им.
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👍 В Крыму школьников обучают управлению дронами на образовательном практикуме «Беспилотные технологии» В Симферополе на базе школы № 29 им.