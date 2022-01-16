Российские военнослужащие отразили нападение условного противника в ходе учения по антитеррору в Киргизии

Российские военнослужащие отразили нападение условного противника в ходе учения по антитеррору в Киргизии

Подразделение антитеррора было поднято по тревоге, применив дымовую завесу и под прикрытием бронетехники БТР-82-АМ выдвинулось к «захваченному» объекту.

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