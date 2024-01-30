Avia.pro - Новости В Иркутске развернулась сцена, которая заставляет задуматься о моральных ориентирах современного общества.
Беспредел: Армянин не успел получить русский паспорт как перекрыл проезд скорой, ехавшей к годовалому ребёнку, и ушёл за хлебом
Комментарии
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Татьянка Яцук
И опять- еле выговаривающий слова по-русски новый "гражданин" России объясняет-"а чётакова- хлеба нада была купить- не могли падаждать штоли?!".... ну кошмар ведь- от таких "граждан" зависят жизни наших малых детишек и истинных граждан России- доколе???.....
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21 час.
леонид рыбаков
Живу на Кубани если стоит машина и мешает проезду 90 процентов армяне или дагестанцы 8 процентов .Подъехал к магазину со стоянкой а поставить не могу .Жене говорю это армянин .она не наговаривай .Зашли в магазине только один армянин подхожу к нему и говорю посмотри как ты поставил машину.вышли даже он рассмеялся Если там где могло стать 20 машин ни кто не с мог подъехать .ЭТО БОЛЕЗНЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ .НАЗЫВАЕТСЯ НЕ УВАЖЕНИЕ К ДРУГИМ ( это и есть скрытый национализм который власть ни когда не увидит) А ДОМА ( на родине )ОНИ ТАК НЕ ВЕДУТ СЕБЯ ТОЛЬКО ТЕ КТО ПРИ ВЛАСТИ .....ПОКАЗУХА .....ПОНТЫ ДОРОЖЕ .
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21 час.
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