Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Если власти Армении не примут реальных мер к этому уроду, не возбудят уголовное дело и не посадят, то надо принимать ...Армянин осквернил...
  • Астон Мартин
    все эти обновления идут из одной конторы под названием - комитет 300 ...это они весь мир на дыбы поднимают и никто их...О любителях покой...
  • Сергей К
    Америка и Британика как раз спокойно обновляются. И референдумов для этого не надо.О любителях покой...

Беспредел: Армянин не успел получить русский паспорт как перекрыл проезд скорой, ехавшей к годовалому ребёнку, и ушёл за хлебом

Беспредел: Армянин не успел получить русский паспорт как перекрыл проезд скорой, ехавшей к годовалому ребёнку, и ушёл за хлебом

Avia.pro - Новости В Иркутске развернулась сцена, которая заставляет задуматься о моральных ориентирах современного общества.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
И опять- еле выговаривающий слова по-русски новый &quot;гражданин&quot; России объясняет-&quot;а чётакова- хлеба нада была купить- не могли падаждать штоли?!&quot;.... ну кошмар ведь- от таких &quot;граждан&quot; зависят жизни наших малых детишек и истинных граждан России- доколе???.....
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21 час.
леонид рыбаков
Живу на Кубани  если стоит машина и мешает проезду 90 процентов армяне или дагестанцы 8 процентов .Подъехал к магазину со стоянкой а поставить не могу .Жене говорю это армянин .она не наговаривай .Зашли  в магазине только один армянин подхожу к нему и говорю посмотри как ты поставил машину.вышли даже он рассмеялся Если там где могло стать 20 машин ни кто не с мог подъехать .ЭТО БОЛЕЗНЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ  .НАЗЫВАЕТСЯ НЕ УВАЖЕНИЕ К ДРУГИМ ( это и есть скрытый национализм который власть ни когда не увидит) А ДОМА ( на родине )ОНИ ТАК НЕ ВЕДУТ СЕБЯ ТОЛЬКО ТЕ КТО ПРИ ВЛАСТИ .....ПОКАЗУХА .....ПОНТЫ ДОРОЖЕ .
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21 час.

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