Огромные очереди в Казанский собор. Когда можно приложиться к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Петербурге

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского прибыли в Северную столицу России с греческого острова Корфу.
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