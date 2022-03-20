Переливание крови: как, кому и зачем?

И как развивается трансфузиология в последние годы. Илья Питалев / РИА Новости От группы к фенотипу: история переливания крови Переливание крови сегодня, при соблюдении должных правил, стало безопасной процедурой, применяемой во многих случаях.
И как развивается трансфузиология в последние годы. Илья Питалев / РИА Новости От группы к фенотипу: история переливания крови Переливание крови сегодня, при соблюдении должных правил, стало безопасной процедурой, применяемой во многих случаях.
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