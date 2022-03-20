Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Андреевич
    лучше все таки к врачуДоктор Евдокименк...
  • kraft54
    это правда!«Если что-то боли...
  • Константин Кононов
    „Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить....Как реагировать н...

Переливание крови: как, кому и зачем?

Переливание крови: как, кому и зачем?

И как развивается трансфузиология в последние годы. Илья Питалев / РИА Новости От группы к фенотипу: история переливания крови Переливание крови сегодня, при соблюдении должных правил, стало безопасной процедурой, применяемой во многих случаях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх