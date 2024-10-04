Первый после Сталина

2 января 1940 года, через две недели после того как товарищ Сталин в честь своего 60-летия и «за исключительные заслуги в деле организации большевистской партии, создании Советского государства, построении социалистического общества…» первым в СССР удостоился звания Героя Социалистического труда, в кабинете Василия Дегтярёва раздался звонок правительственной «вертушки».