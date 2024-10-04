2 января 1940 года, через две недели после того как товарищ Сталин в честь своего 60-летия и «за исключительные заслуги в деле организации большевистской партии, создании Советского государства, построении социалистического общества…» первым в СССР удостоился звания Героя Социалистического труда, в кабинете Василия Дегтярёва раздался звонок правительственной «вертушки».
Первый после Сталина
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Александр Рожков
Москва. У «Останкино» состоялось памятное мероприятие, посвященное трагедии октября 1993 года https://kprf.ru/party-live/regnews/229175.html
Москва. У «Останкино» состоялось памятное мероприятие, посвященное трагедии октября 1993 года
kprf
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