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Закон и Порядок

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Первый после Сталина

Первый после Сталина

2 января 1940 года, через две недели после того как товарищ Сталин в честь своего 60-летия и «за исключительные заслуги в деле организации большевистской партии, создании Советского государства, построении социалистического общества…» первым в СССР удостоился звания Героя Социалистического труда, в кабинете Василия Дегтярёва раздался звонок правительственной «вертушки».

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Александр Рожков
Москва. У «Останкино» состоялось памятное мероприятие, посвященное трагедии октября 1993 года                                                                        https://kprf.ru/party-live/regnews/229175.html
Москва. У «Останкино» состоялось памятное мероприятие, посвященное трагедии октября 1993 года
kprf
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