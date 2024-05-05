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За рулем

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Семиместный надежный «японец» с полным приводом — семейный кроссовер до 2 млн рублей

Семиместный надежный «японец» с полным приводом — семейный кроссовер до 2 млн рублей

Современный российский авторынок умеет неприятно удивить ценами, когда за восьмилетнюю Тойоту RAV4 с вариатором и пробегом свыше 100 тысяч км просят от 2,5 млн рублей… С такими раскладами имеет смысл погрузиться в изучение рынка поглубже и обратить внимание на семиместные модели.

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