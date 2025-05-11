В горах Крыма пять троп можно посещать только с инструктором

В горах Крыма пять троп можно посещать только с инструкторомЯлтинский горно-лесной заповедник предлагает туристам 26 маршрутов, однако посещение пяти из них разрешено только в сопровождении инструктора-проводника из-за их повышенной опасности.
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