НТВ

1 493 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело, повздорили.В кафе на северо-...
  • Сергей Шендо
    Правильно говорят. Уехать всем и Зелю забрать с собой.Украинцам предлож...
  • Эмиль
    Свиньям польским своё место УПОРАШИМИД РФ назвал бес...

Один человек погиб при ЧП в жилом доме на Сахалине

Один человек погиб при ЧП в жилом доме на Сахалине

Под завалами жилой пятиэтажки в поселке Тымовском на Сахалине найдено тело погибшего.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Один человек погиб при ЧП в жилом доме на Сахалине Источник в экстренных службах сообщил, что под завалами здания обнаружено тело погибшего.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх