Под завалами жилой пятиэтажки в поселке Тымовском на Сахалине найдено тело погибшего.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Один человек погиб при ЧП в жилом доме на Сахалине Источник в экстренных службах сообщил, что под завалами здания обнаружено тело погибшего.