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Потрясающее стихотворение прислали из Киева

Потрясающее стихотворение прислали из Киева

Автор этих строк неизвестен, для него огласка смертельна, но стихотворение - потрясающее. Хочется, чтобы его услышало как можно больше людей и в России, и на Украине   РУССКИЙ КИЕВ   Не святы мы и, в общем, не такие.

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Комментарии
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Юрий Александров
Большинство хохлов с Бандерой в башке,но,есть и такие ,которые ходили,ходят и будут ходить в Нашу Православную Церковь.
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1 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Браво поэту! Верю прийдет тот день, когда скажем это ему в лицо!!
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1 час.
ЕК
Евгений Конов
поэт - молодец
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41 мин.

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