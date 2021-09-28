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В Японии с октября намерены отменить режим ЧС из-за коронавируса

В Японии с октября намерены отменить режим ЧС из-за коронавируса

Министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура объявил о возможности полной отмены действующего в ряде регионов страны до 30 сентября режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введённого из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19.

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