Комличенко о «Ростове»: «Должны подниматься по таблице. Занимаем не свое место»

Николай Комличенко прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0). Нападающий «Ростова» высказался после перенесенного матча 19-го тура РПЛ.

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