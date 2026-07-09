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Холанд — единственный на ЧМ-2026, кто забивал обеими ногами, головой, из штрафной и из-за ее пределов

Холанд — единственный на ЧМ-2026, кто забивал обеими ногами, головой, из штрафной и из-за ее пределов

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал единственным игроком ЧМ-2026, забивавшим левой и правой ногой, головой, а также из штрафной площади и из-за ее пределов.

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