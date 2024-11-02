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Мотта о 2:0 с «Удинезе»: «Ювентус» заслуженно победил. Мы могли бы сыграть еще лучше в первом тайме, нам немного не хватило глубины»

«Это командная победа, мы провели отличную игру. Мы могли бы сыграть еще лучше в первом тайме, «Удинезе» позволил нам выйти вперед в самом начале.

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