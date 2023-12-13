Исландские музыканты призывают бойкотировать «Евровидение» из-за Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 декабря, ФедералПресс. Ассоциация музыкантов Исландии призывает страну игнорировать «Евровидение» в следующем году, если Израилю не запретят участвовать в конкурсе, сообщает The Times of Israel.
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