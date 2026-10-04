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Депутат Рады Гончаренко признал катастрофическое положение дел на Украине

Депутат Рады Гончаренко признал катастрофическое положение дел на Украине

Депутат Рады Алексей Гончаренко* признал катастрофическое положение дел на Украине. В авторской колонке для «Украинской правды» он отметил, что каждые новые условия мирного урегулирования хуже предыдущих, а отрицание истинной ситуации в стране усугубляет кризис.

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