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Рост интереса к турам в Египет и падение спроса на Турцию в октябре 2026

Рост интереса к турам в Египет и падение спроса на Турцию в октябре 2026

В октябре 2026 года турецкие и египетские отельеры столкнулись с усиленной конкуренцией со стороны азиатских направлений.

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