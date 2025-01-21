Финансист Целищев: после инаугурации Трампа рубль не изменится сильно

После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа рубль не претерпит резких изменений к американской валюте, пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз управляющего директора инвестиционной компании "Риком-Траст" Дмитрия Целищева.
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