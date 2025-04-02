Главы МИД Китая и Индии обменялись поздравлениями по случаю 75-летия установления дипотношений

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар во вторник обменялись поздравительными посланиями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Индией.
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