Главы МИД Китая и Индии обменялись поздравлениями по случаю 75-летия установления дипотношений

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар во вторник обменялись поздравительными посланиями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Индией.