В Крыму установили первый в России аппарат, который дает деньги за мусор

Фото: @mriyaresortyaltaКрымский курорт установил на своей территории фандоматы с искусственным интеллектом для раздельного сбора мусора, став первым среди российских гостиничных комплексов в использовании этой технологии.
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