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Царьград

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Шеремет предложил депутатам пройти военные сборы для поддержки армии

Шеремет предложил депутатам пройти военные сборы для поддержки армии

Депутат Михаил Шеремет предложил депутатам быть готовыми оказать поддержку военным. Он отметил, что народные избранники должны не только помогать воинам СВО и их семьям, но и обладать военными навыками, приводя в пример депутатов из Крыма.

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