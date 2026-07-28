Шеремет предложил депутатам пройти военные сборы для поддержки армии

Депутат Михаил Шеремет предложил депутатам быть готовыми оказать поддержку военным. Он отметил, что народные избранники должны не только помогать воинам СВО и их семьям, но и обладать военными навыками, приводя в пример депутатов из Крыма.
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