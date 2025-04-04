Между Анапой, Сочи и Элистой откроется прямое железнодорожное сообщение

Между Анапой, Сочи и Элистой откроется прямое железнодорожное сообщениеС 7 июня 2025 года открывается регулярное пассажирское сообщение железнодорожным транспортом по маршрутам «Элиста - Анапа», «Элиста – Адлер (Сочи)», периодичностью – один раз в неделю.
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