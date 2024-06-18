«Действуй!»: депутат от партии румынки Санду призывает давить репрессиями молдаван

Заявление, подписанное США, Канадой и Великобританией, обвинивших Россию и её агентов в намерении повлиять на президентские выборы в Молдове, должно стать сигналом для активизации судебной системы в стране.
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