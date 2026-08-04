В Югре теплоход «Заря» с 28 пассажирами сел на мель, был снят с мели и продолжил маршрут

В Ханты-Мансийском автономном округе теплоход «Заря» с 28 пассажирами сел на мель во время рейса из Ханты-Мансийска в посёлок Кондинское, однако после помощи другого судна был снят с мели и продолжил движение по маршруту.
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