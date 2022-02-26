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В Киеве заявили об обсуждении места переговоров с Москвой

В Киеве заявили об обсуждении места переговоров с Москвой

Ранее с предложением начать мирные переговоры выступил Президент РФ Владимир Путин.Президент Украины Владимир Зеленский согласился на предложение Президента России Владимира Путина начать мирные переговоры, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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