В Киеве заявили об обсуждении места переговоров с Москвой

Ранее с предложением начать мирные переговоры выступил Президент РФ Владимир Путин.Президент Украины Владимир Зеленский согласился на предложение Президента России Владимира Путина начать мирные переговоры, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Ранее с предложением начать мирные переговоры выступил Президент РФ Владимир Путин.Президент Украины Владимир Зеленский согласился на предложение Президента России Владимира Путина начать мирные переговоры, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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