Когда речь заходит о создании по-настоящему гармоничного пространства у воды, выбор чаши превращается в тонкую инженерную и эстетическую задачу.
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