Небензя: У ВСУ проблемы с пополнением, в плен сдаются 60 и 70-летние солдаты

Небензя сообщил о сдающихся в плен 70-летних солдатах ВСУ.По словам постпреда Российской Федерации при ООН Василия Небензи, украинская армия испытывает огромные проблемы в вопросе пополнения боевых рядов.
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